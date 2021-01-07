В Спасском соборе пензенцы поделились пожеланиями на Рождество

07.01.2021 | 16:12

Еще в прошлом году пензенским верующим было обещано, что в 2021-м главная рождественская служба в городе пройдет уже в Спасском соборе. Так и получилось.

Ближе к полуночи в белоснежный храм начали стекаться люди. Вероятно, их было бы больше, но пандемия диктует свои правила - многие предпочли молиться дома. Тем не менее свободного пространства в Спасском почти не осталось.

Божественную литургию провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка не уставал напоминать о значимости праздника.

«Это новая веха в истории. Не случайно мы делим на Новый и Ветхий завет. Как раз с рождением Христа Спасителя начинается Новый завет, потому что Господь пришел на землю, принял человеческую плоть, для того чтобы избавить каждого человека от греха», - отметил он.

Митрополит признался, что волновался, как все пройдет. Храм еще не намолен, но для этой службы постарались - собрали большой хор певчих разных церквей, позаботились о хорошем звуке.

В народе считают: такая ночь - особая, молитва на Рождество имеет большую силу. Если в это время обратиться к небесам с открытой душой, искренне раскаяться, попросить от всего сердца, то человек обязательно будет услышан.

«Здоровья пожелать хочу не только нашей семье, но и всему миру, чтобы это все закончилось наконец-то», - произнесла прихожанка.

«Здоровья и мира», - пожелала женщина.

«Чтобы 2021 год был спокойным и все были здоровы», - рассказал молодой человек.

«У меня были случаи, что в Рождество что-то загадывала, а оно сбывалось», - поделилась пензячка.

А еще Рождество - время подарков. Традицию обмениваться ими и теплыми словами тоже соблюли.

«Искренне хочу пожелать вам и попросить Господа Бога, чтобы он ниспослал в первую очередь здоровья», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

С Рождества у православных наступает время Святок, оно продлится до Крещения.