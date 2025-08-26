26.08.2025 | 18:55

В четверг, 28 августа, в Пензе отметят 120-летие Успенского кафедрального собора, расположенного на улице Захарова. На этот день приходится престольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Накануне состоится всенощное бдение (начало в 17:00), а в 8:00 28-го числа прихожан ждут на литургию.

«После литургии на территории храма будет праздник - свежая выпечка, концерт и мастер-классы», - рассказали в соборе.

Для гостей подготовят уличную трапезу, фотозону и арт-пространство.

Успенский кафедральный собор построили в 1905 году на пожертвования горожан по проекту инженера А. Г. Старжинского как кладбищенский храм. Он заменил собой сгоревшую в ноябре 1899-го каменную Мироносицкую церковь, существовавшую с 1836 года.

В 1934-м культовое сооружение превратили в склад. Новое открытие в прежнем качестве состоялось в марте 1945 года благодаря епископу Михаилу (Постникову), который добился возвращения церковного имущества, переданного в свое время в краеведческий музей, и перенес свою кафедру из Митрофановской церкви.