Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|20:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе отметят 120-летие Успенского кафедрального собора

Печать
Telegram

В четверг, 28 августа, в Пензе отметят 120-летие Успенского кафедрального собора, расположенного на улице Захарова. На этот день приходится престольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Накануне состоится всенощное бдение (начало в 17:00), а в 8:00 28-го числа прихожан ждут на литургию.

«После литургии на территории храма будет праздник - свежая выпечка, концерт и мастер-классы», - рассказали в соборе.

Для гостей подготовят уличную трапезу, фотозону и арт-пространство.

Успенский кафедральный собор построили в 1905 году на пожертвования горожан по проекту инженера А. Г. Старжинского как кладбищенский храм. Он заменил собой сгоревшую в ноябре 1899-го каменную Мироносицкую церковь, существовавшую с 1836 года.

В 1934-м культовое сооружение превратили в склад. Новое открытие в прежнем качестве состоялось в марте 1945 года благодаря епископу Михаилу (Постникову), который добился возвращения церковного имущества, переданного в свое время в краеведческий музей, и перенес свою кафедру из Митрофановской церкви.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте