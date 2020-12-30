В области за сутки зарегистрировали 202 случая коронавируса

30.12.2020 | 10:47

На среду, 30 декабря, в Пензенской области число заразившихся коронавирусом составило 25 849. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за сутки выявили 202 инфицированных.

29 декабря в регионе прибавилось 196 пациентов с COVID-19, 28-го – 197, 27-го – 201.

С начала эпидемии медики выписали 20 892 человек. Зарегистрирована смерть 316 пациентов, причиной названа коронавирусная пневмония.

28 декабря сетевое издание «ПензаИнформ» подвело итоги опроса, где пензенцы собираются встречать Новый год. Больше половины респондентов (65,7% по состоянию на 11:30 28 декабря) решили прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора и отметить праздники в семейном кругу.