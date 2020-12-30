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Общество

В области за сутки зарегистрировали 202 случая коронавируса

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На среду, 30 декабря, в Пензенской области число заразившихся коронавирусом составило 25 849. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за сутки выявили 202 инфицированных.

29 декабря в регионе прибавилось 196 пациентов с COVID-19, 28-го – 197, 27-го – 201.

С начала эпидемии медики выписали 20 892 человек. Зарегистрирована смерть 316 пациентов, причиной названа коронавирусная пневмония.

28 декабря сетевое издание «ПензаИнформ» подвело итоги опроса, где пензенцы собираются встречать Новый год. Больше половины респондентов (65,7% по состоянию на 11:30 28 декабря) решили прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора и отметить праздники в семейном кругу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Встречаем 202 1-ый год.

Гость||

мой мыслительный процесс остановился, я борльше ничего не понимаю, кукареку

Гость||

И вас вылечат...

Гость||

да плевать

Имя: Гость
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