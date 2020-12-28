Большинство читателей PenzaInform.ru хотят встретить Новый год дома

28.12.2020 | 11:38

Сетевое издание «ПензаИнформ» подвело итоги предпраздничного опроса, призванного выяснить у читателей портала, где они собираются встречать Новый год.

В условиях режима повышенной готовности жителей региона попросили провести новогодние праздники в кругу семьи, по возможности - на свежем воздухе, например на даче.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», - предупредили в Роспотребнадзоре.

Врачи также призвали пензенцев позаботиться о своем здоровье: быть осторожными, носить маски и сидеть дома.

Как оказалось, больше половины читателей PenzaInform.ru (65,7% - по состоянию на 11:30 28 декабря) решили прислушаться к рекомендациям и встретить Новый год дома со своей семьей.

28,03% пользователей предпочли рискнуть и отправиться в гости, кафе или ресторан; 6,27% - позвать родных или друзей к себе.