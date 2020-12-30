После жалобы пензенца елочный базар на Минской улице закрыли

30.12.2020 | 13:01

В Пензе сотрудники администрации провели рейд по елочным базарам, действующим в Октябрьском районе. В результате одна точка торговли новогодними деревьями закрылась.

Речь идет о базаре на Минской улице. Ранее на торговцев пожаловался в социальной сети «ВКонтакте» автомобилист. Мужчина отметил, что ряд хвойных, выставленных вдоль дороги, ограничивает видимость вблизи пешеходного перехода и таким образом создается аварийная ситуация.

Кроме того, похожая картина, по словам горожан, комментировавших пост, наблюдается и на Ладожской.

Чиновники проверили обе точки. Выяснилось, что коммерсант, продававший елки на Минской улице, не заключал с администрацией соответствующего договора. На него составили протокол об административном правонарушении.

«Хвойные деревья, закрывающие видимость пешеходного перехода вдоль проезжей части, были убраны», - добавили в пресс-службе мэрии.

Владелец елочного базара на улице Ладожской закон не нарушал - его точка работает по договору. Как выяснили участники рейда, видимости водителям новогодние деревья не перекрывают.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в областном центре работает более 70 точек торговли хвойными. Купить зеленую красавицу можно будет вплоть до 31 декабря.