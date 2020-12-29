29.12.2020 | 09:29

Пензенские автомобилисты пожаловались на торговцев новогодними елками, из-за которых на дорогах в областном центре создается опасная ситуация.

Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» вечером в понедельник, 28 декабря.

«Торговцы елками, я понимаю, деньги важнее жизней, ограничили видимость, дети выйдут, водила не успеет, все могут ошибиться, на дорогу ставьте еще товар», - обратился к коммерсантам водитель.

К своему посту он прикрепил снимок улицы Минской, вдоль проезжей части которой выстроился ряд сосенок. Деревья затрудняют видимость вблизи пешеходного перехода, что может привести к серьезному ДТП.

Комментировавший сообщение пользователь отметил, что похожую картину можно наблюдать и на Ладожской.

«Потом люди несут данные елки в дом и дышат пылью», - обратил внимание участников группы другой пензенец.

В уходящем году в Пензе открыли 70 елочных базаров. Договоры на их размещение заключаются в администрации города. В мэрии посоветовали покупать новогодние деревья только на легальных торговых точках, где продавцы смогут предъявить всю нужную документацию о происхождении товара.

Фото vk.com/black_pnz.