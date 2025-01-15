В Пензе подсчитали детей, посетивших домик Деда Мороза

15.01.2025 | 12:35

Домик Деда Мороза на площади Ленина за месяц посетили более 5 000 детей, сообщили в администрации Пензы.

Он начал работать, когда в областном центре стартовала новогодняя кампания, с 15 декабря. Она завершилась 14 января закрытием приемной зимнего волшебника.

Дед Мороз ждал гостей ежедневно с 17:00 до 18:00. Дети читали ему стихи и получали за это конфеты.

Ранее стало известно, что не всем пензенцам понравилось посещение домика Деда Мороза. Так, горожанку неприятно удивил внешний вид волшебника, встречавшего детей в один из дней в конце декабря. Она сфотографировала Деда Мороза и опубликовала снимок в соцсетях: борода держится на резинках и налезает на нос; парик, имитирующий густые белоснежные волосы, отсутствует; из-под наряда выглядывают свитер и джинсы, а на ногах вместо валенок ботинки.

В другие дни детей встречал волшебник с пышной бородой до пояса и роскошными усами, в полностью укомплектованном костюме.

Дом Деда Мороза - это сборно-разборная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м. За ее монтаж и обслуживание в сезоне-2024/25 заплатили 250 000 рублей. По завершении новогодней кампании избушку разберут, на эти работы выделят дополнительные средства (в прошлый раз на демонтаж потратили 130 000 рублей).