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Общество

Губернатор оценил работу областного минздрава в 2020 году

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В среду, 30 декабря, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев подвел итоги работы Министерства здравоохранения Пензенской области в 2020 году.

«Несмотря на серьезные сложности, большие проблемы, министерство, работая с перегрузкой, с задачей справляется», - заявил он.

Он отметил, что в условиях пандемии главные врачи в перепрофилированных больницах быстро ориентировались и принимали решения.

«Мы решили серьезную задачу с подачей кислорода, план в два раза перевыполнили», - констатировал Иван Белозерцев.

По его мнению, нерешенных проблем в логистике, лечении пациентов и приобретении лекарственных препаратов еще достаточно, поэтому нужно продолжать работать качественно и делать акцент на вакцинации населения от коронавируса.

В заключение губернатор призвал и далее уделять особое внимание людям, которые входят в группы риска.

На 29 декабря в регионе подтвердили 25 647 случаев коронавирусной инфекции. 20 892 человека сумели побороть COVID-19, 316 пациентов (141 мужчина и 175 женщин) скончались. Возраст умерших - от 26 до 95 лет, большая часть из них страдала сопутствующими хроническими заболеваниями.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

не верю я ему

Гость||

почему не прививают от ковида работников минздрава?

Гость||

Как будто этот пень мог что то другое сказать. Грёбаный стыд, а не существо.

Гость||

Гость писал(a):

не верю я ему
Да ему никто не верит.

Имя: Гость
Комментарий:

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