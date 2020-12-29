Пензенцам рассказали, как снизить калорийность праздничных салатов

29.12.2020 | 10:40

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области разработали рекомендации по составу новогодних салатов. Предлагается использовать диетические продукты.

Так, жареным мясным компонентам, как правило, сопутствует избыток соли. Поэтому лучше заменить их на приготовленный на пару тофу, отварную курицу или креветки.

Хрустящая лапша, кусочки чипсов, сухарики значительно повышают калорийность салата и содержание в нем соли. Для приятного хруста и разнообразия вкуса можно добавить миндаль, кунжут, фисташки.

Жирные заправки - основной источник калорий: в 1 столовой ложке сметаны содержится от 23 ккал (10%) до 58 ккал (30%); майонеза - 106 ккал, растительного масла - 153 ккал. Для снижения калорийности для заправки используют сок лимона, обезжиренный или 1%-й йогурт, соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20 ккал).

В так называемых легких заправках действительно меньше жиров, но слишком много соли и сахара.

«Даже диетический продукт при неумеренном употреблении может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве. 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания», - рекомендует пресс-служба управления.

Ранее специалисты рассказали о сроках хранения салатов с разными ингредиентами и рекомендовали не оставлять заправленное блюдо на ночь на столе, а убирать в холодильник.