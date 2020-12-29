Сетевое издание|18+|Вторник|29 дек 2020|11:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам рассказали, как снизить калорийность праздничных салатов

Печать

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области разработали рекомендации по составу новогодних салатов. Предлагается использовать диетические продукты.

Так, жареным мясным компонентам, как правило, сопутствует избыток соли. Поэтому лучше заменить их на приготовленный на пару тофу, отварную курицу или креветки.

Хрустящая лапша, кусочки чипсов, сухарики значительно повышают калорийность салата и содержание в нем соли. Для приятного хруста и разнообразия вкуса можно добавить миндаль, кунжут, фисташки.

Жирные заправки - основной источник калорий: в 1 столовой ложке сметаны содержится от 23 ккал (10%) до 58 ккал (30%); майонеза - 106 ккал, растительного масла - 153 ккал. Для снижения калорийности для заправки используют сок лимона, обезжиренный или 1%-й йогурт, соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20 ккал).

В так называемых легких заправках действительно меньше жиров, но слишком много соли и сахара.

«Даже диетический продукт при неумеренном употреблении может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве. 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания», - рекомендует пресс-служба управления.

Ранее специалисты рассказали о сроках хранения салатов с разными ингредиентами и рекомендовали не оставлять заправленное блюдо на ночь на столе, а убирать в холодильник.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

обычно люди думают как повысить каллорийность а это блин снизить

Гость||

А для чего снижать калорийность то? Кто не хочет обжираться тот не будет.

Гость||

ждем обратную новость, о том как повысить калорийность !

Гость||

Надо купить барашЬка и сделать шашлык машлык и повысить калорийность. Люди с пониженной калорийностью подвержены заражению коронавирусу.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте