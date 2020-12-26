Роспотребнадзор дал рекомендации по хранению новогодних салатов

26.12.2020 | 14:10

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о сроках и условиях хранения салатов, которые по традиции являются неотъемлемой частью праздничного стола.

В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью при хранении, поэтому срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов, поэтому их относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6 °С.

Сроки годности блюд регламентированы. Так, салаты из сырых овощей или фруктов, с мясом, птицей, копченостями, а также винегреты из вареных овощей хранятся 18 часов, после заправки - только 12. Если в состав входят консервированные овощи или вареные яйца - всего 6 часов после заправки. Незаправленные блюда с морепродуктами пригодны в пищу в течение 12 часов, а из маринованных, соленых, квашеных овощей - 36 часов.

«Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на столе, его следует убрать в холодильник», - рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.

Ранее Пензастат обнародовал, во сколько жителям области обойдется традиционное праздничное блюдо - салат оливье. По сравнению с ноябрем 2019 года стоимость его ингредиентов увеличилась на 7,9%.