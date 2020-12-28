В Заречном проезд в городском транспорте подорожает на 2 рубля

28.12.2020 | 12:37

В Заречном приняли непростое решение: с 1 января 2021 года плата за проезд по городу повысится на 2 рубля. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в администрации ЗАТО.

Теперь поездка на муниципальном транспорте обойдется горожанам не в 18, а в 20 рублей.

«Увеличение тарифа - вынужденная мера. В год пандемии доходы МП «Автотранс» от пассажирских перевозок значительно сократились. При этом расходы предприятия продолжали расти. Чтобы в следующем году «Автотранс» мог стабильно работать, потребовалось обеспечить сокращение разрыва между доходами и расходами», - пояснили в администрации города.

О подорожании проезда в Заречном заговорили в середине декабря. Окончательное решение должны были принять 25-го числа.

Определяя судьбу тарифа на поездку, депутаты Собрания представителей Заречного отметили, что в настоящее время горожане оплачивают лишь 25% реальной стоимости проезда, остальные 75% финансирует муниципальный бюджет.

В Пензе с 14 ноября стоимость поездки поднялась на 4 рубля в автобусах (составила 27 рублей) и на 5 - в маршрутных такси (32 рубля). Темпы роста тарифов в областном центре в несколько раз опередили инфляцию.