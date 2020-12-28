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Общество

В Заречном проезд в городском транспорте подорожает на 2 рубля

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В Заречном приняли непростое решение: с 1 января 2021 года плата за проезд по городу повысится на 2 рубля. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в администрации ЗАТО.

Теперь поездка на муниципальном транспорте обойдется горожанам не в 18, а в 20 рублей.

«Увеличение тарифа - вынужденная мера. В год пандемии доходы МП «Автотранс» от пассажирских перевозок значительно сократились. При этом расходы предприятия продолжали расти. Чтобы в следующем году «Автотранс» мог стабильно работать, потребовалось обеспечить сокращение разрыва между доходами и расходами», - пояснили в администрации города.

О подорожании проезда в Заречном заговорили в середине декабря. Окончательное решение должны были принять 25-го числа.

Определяя судьбу тарифа на поездку, депутаты Собрания представителей Заречного отметили, что в настоящее время горожане оплачивают лишь 25% реальной стоимости проезда, остальные 75% финансирует муниципальный бюджет.

В Пензе с 14 ноября стоимость поездки поднялась на 4 рубля в автобусах (составила 27 рублей) и на 5 - в маршрутных такси (32 рубля). Темпы роста тарифов в областном центре в несколько раз опередили инфляцию.

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Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

Куда они там ездят? От ворот до ворот?

Гость||

А что такое 2 рубля? Нет ничего. Я ничего не скажу, 2 рубля - нормально, не 10.

Гость||

Просто замечательная новость.

Гость||

Это не решит проблему с бешенством!

Гость||

Сколько скажут - столько заплатим, лишь бы вовремя платили зарплаты и пенсии.

Гость||

Инфляция диктует свои условия.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь поездка на муниципальном транспорте обойдется горожанам не в 18, а в 20 рублей.
Я готов платить и больше, лишь бы он работал нормально.

Гость||

Я готов платить даже 30 рублей.

Гость||

а с лосей сколько?

Гость||

Поддерживаю.

Стоимость проезда в общественном транспорте у нас очень низкая.

При этом нужно платить зарплату кондукторам, водителям и другому персоналу.

Нужно закупать новые автобусы.

Поэтому повышение стоимости проезда экономически обоснованно.

Гость||

Справедливая цена поездки по единому тарифу для всех вас составляет 82 рубля.

Гость||

Гость писал(a):

Куда они там ездят? От ворот до ворот?
От вышки с пулемётчиком до другой вышки с пулемётчиком.))) Колоритное место: люди в форме с автоматами, овчарки на поводках, забор в несколько рядов с колючкой под напряжением, автоматизированные ворота и проходные, где у каждого те же люди в форме спрашивают "аусвайс".

Гость||

Гость писал(a):

Я готов платить даже 30 рублей.
А я 50.

Гость||

в каменке 25 рубликов

Гость||

Гость писал(a):

А я 50.
А я 146. Цены не должны быть ниже рейтинга Царя, это оскорбляет его лик

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Имя: Гость
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