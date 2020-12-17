В Заречном хотят поднять стоимость проезда в городском транспорте

17.12.2020 | 12:46

В Заречном МП «Автотранс» заговорил о повышении стоимости проезда. Речь идет о маршрутах внутри города.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на директора предприятия Эдуарда Кузовкова, из-за пандемии и режима самоизоляции доход «Автотранса» с марта сократился на 40%. Почти в три раза уменьшилась выручка от продажи разовых и проездных билетов - такая ситуация наблюдалась до августа.

«Ко всему прочему, на 10% выросли расходы на топливо, на 25% - страхование пассажиров», - цитирует портал Эдуарда Кузовкова.

Для дальнейшего функционирования «Автотранса» необходимо повысить стоимость проезда. С такой просьбой руководство собирается обратиться к депутатам Собрания представителей Заречного.

Предполагается, что с 1 января поездка в городском транспорте обойдется зареченцам в 20 рублей, школьникам и студентам - в 10. Месячный проездной будет обходиться на 60 рублей дороже.

«И это при том, что горожане платят всего 30% от реальной стоимости проезда. Остальное покрывает город», - отмечает портал.

Окончательное решение о подорожании проезда примут 25 декабря.

Ранее стало известно, что с 14 декабря увеличилась стоимость проезда от Заречного до Пензы. Теперь, чтобы добраться до областного центра, горожане отдают 40 рублей вместо 36.