В 2021 году увеличат финансирование пензенских онкоцентров

28.12.2020 | 14:23

В пензенском онкоцентре завершается монтаж и наладка высокотехнологичного оборудования, которое поможет специалистам в исследовании и постановке диагноза. Об этом в понедельник, 28 декабря, на пресс-конференции в областном правительстве рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона отметил важность борьбы с ростом онкологических заболеваний и подчеркнул, что новый аппарат - один из пяти, которые установили в больницах на территории России.

По словам Ивана Белозерцева, в 2021 году планируется закупить оборудование, которое также облегчит работу онкологов в области. Кроме того, финансирование медучреждений данной сферы будет только увеличиваться.

Также губернатор ответил на вопрос, хватает ли кадров в онкоцентрах.

«Процент укомлектованности самый высокий. Конечно, хотелось бы, чтобы он достиг 100%», - отметил Иван Белозерцев.