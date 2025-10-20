В Пензенской районной больнице теперь делают трепан-биопсию

20.10.2025 | 15:43

В Пензенской районной больнице онкологи благодаря новому оборудованию теперь делают трепан-биопсию молочных желез (забор ткани для последующего гистологического исследования) под УЗИ-контролем.

«Вмешательство проводится под местной анестезией и позволяет определить, является образование доброкачественным или злокачественным», - пояснила заведующая центром амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) больницы Юлия Скуднова.

Преимущества метода - высокая точность диагностики, отсутствие рубцов и видимых дефектов на коже. Процедура не требует госпитализации.

«Причины появления рака молочной железы разнообразны. Однако регулярные самообследования и плановые медицинские осмотры позволяют обнаружить опухоль на ранней стадии, когда лечение дает наилучшие результаты», - напомнила Юлия Скуднова.

В линейке оборудования ЦАОП Пензенской районной больницы есть все необходимое для комплексной и быстрой диагностики. Ранее туда были закуплены видеоэндоскопические системы с видеоколоноскопами и бронхоскопами, сообщили в областном минздраве.