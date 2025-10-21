В Пензе заявили о недопустимости наращенных ногтей у медсестер

21.10.2025 | 20:46

Длинные ногти медика стали предметом обсуждения на странице губернатора во «ВКонтакте». 20-го числа там был размещен видеоролик, посвященный представителям данной профессии. Героиней стала молодая работница скорой помощи.

«Быть медсестрой - это осознанный выбор, который многие делают еще в начале профессионального пути, вдохновляясь желанием помогать людям», - отметил глава региона.

Одна из пользовательниц обратила внимание на длинные ногти героини. Руки появились в кадре крупным планом при отработке сердечно-легочной реанимации на манекене.

«Наращенные ногти у медсестры скорой помощи не смущают? - поинтересовалась женщина.

На вопрос ответил представитель Пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

«Мы с Вами полностью согласны, наращенные ногти в работе медицинского работника недопустимы. На момент съемки видеоролика сотрудница находилась в отпуске.

Профессионализм медсестры скорой помощи определяется ее знаниями и навыками. Важно, чтобы все процедуры выполнялись с соблюдением строгих правил гигиены и безопасности, что, безусловно, контролируется руководством службы», - говорится в ответе.