Причины падения иммунитета объяснили

24.10.2025 | 09:24

Иммунитет человека могут подорвать несколько причин. В их числе - вирусные инфекции, длительный хронический стресс, вредные привычки.

Особенно сильно ослабляют иммунитет вирусы герпеса, гриппа, ВИЧ, нехватка витаминов A, C, D, E, группы B и микроэлементов, таких как цинк, селен и железо, объяснила в беседе с изданием «Здоровье mail» аллерголог-иммунолог Юлия Шубина.

Значительное воздействие на иммунитет оказывают и некоторые лекарства. Речь идет об антибиотиках, глюкокортикостероидных препаратах и химиотерапевтических средствах.

«Особого внимания заслуживают хронические заболевания: сердечно-сосудистые патологии, диабет, болезни печени и почек снижают общую резистентность (то есть сопротивляемость) организма», - отметила специалист.

Шубина сообщила, что об ослабленном иммунитете сигнализируют частые и затяжные простуды (более 4 раз за год), рецидивирующие инфекции (пневмонии, синуситы, грибковые поражения).

«Все это серьезные поводы для обращения к специалисту для оценки иммунограммы и прочих обследований», - подчеркнула медик.