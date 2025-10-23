Общество

На базе Белинской районной больницы обновили женскую консультацию

В четверг, 23 октября, открылась обновленная женская консультация на базе Белинской районной больницы.

«Женщины в одном месте могут получить современную диагностику, лечение, подготовиться к родам и регулярно наблюдаться», - пояснил главный врач больницы Андрей Панин.

Пациентки отметили, что помещение стало красивым и уютным. Здесь появились удобные зоны ожидания, колясочная и специально оборудованные комнаты для мам с детьми.

В медучреждении есть все необходимое оборудование: кабинеты дооснастили новыми аппаратами УЗИ, электрокардиографами, холодильниками, очистителями воздуха и др. Из областного и федерального бюджетов выделено более 16 млн рублей.

«До конца 2025 года планируется завершить создание еще 3 женских консультаций: в Кузнецкой детской центральной районной больнице, Никольской и Лунинской районных больницах», - сообщили в областном минздраве.

Источник — фото областного минздрава
