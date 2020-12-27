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Общество

В Заречном «Спутником V» готовы привить 150 человек

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В Заречном стартовала вакцинация от COVID-19. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказали в администрации города.

Всего на данный момент поступило 150 доз препарата «Спутник V». Прививки сделают сотрудникам медучреждений и работникам образовательных организаций.

Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом-терапевтом. Препарат получат горожане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не болели коронавирусом за шесть месяцев до прививки и не контактировали с инфицированными.

«Вакцина вводится в организм человека дважды. Вторая прививка делается через 21 день после первой. Это необходимо, чтобы выработался иммунитет. Пациент считается защищенным от коронавирусной инфекции через три недели после второй прививки. «Спутник V» дает защиту на два года», - добавили в администрации Заречного.

Впечатлениями после процедуры в соцсети Instagram поделился житель закрытого города под ником vovan.zar.

«Вчера привился в первой пятерке. Никаких последствий и ощущений. Сегодня все привившиеся пришли на работу. Никто не затемпературил, и никто ничего не почувствовал с момента прививки до сегодняшнего утра», - написал он.

Иммунизация против коронавирусной инфекции началась и в Кузнецке. Там препарат получили 85 горожан.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

а они знают об этом?

Гость||

Гость писал(a):

а они знают об этом?
В Сети от минздрава просьба привитым - бежать к врачам при появлении необычных симптомов. Лопухнулись...

Гость||

- Член ассоциации врачей Баранова озвучила здравую догадку: маски и прививки являются инкубаторами новых агрессивных вирусов.

Влиятельный врач России, эксперт: прививки будут всегда, ибо вирус постоянно мутирует. "И нужно постоянно делать новые прививки взамен постоянно устаревающих".

- Смогут ли прививки опередить вирус, мутирующий постоянно, вот в чем вопрос... Сейчас время быстрых перемен.

- Если бы могли, то его уже не было бы.

Их "счастье", что будут новые вирусы, новые смертельно больные и постоянное производство новых вакцин на их заводах. С другой стороны - постоянное улучшение генофонда.

- Это вечный двигатель наживы: новые прививки плодят новые вирусы, новые вирусы требуют ещё более новых прививок.

Имя: Гость
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