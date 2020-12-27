В Заречном «Спутником V» готовы привить 150 человек

27.12.2020 | 10:23

В Заречном стартовала вакцинация от COVID-19. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказали в администрации города.

Всего на данный момент поступило 150 доз препарата «Спутник V». Прививки сделают сотрудникам медучреждений и работникам образовательных организаций.

Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом-терапевтом. Препарат получат горожане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не болели коронавирусом за шесть месяцев до прививки и не контактировали с инфицированными.

«Вакцина вводится в организм человека дважды. Вторая прививка делается через 21 день после первой. Это необходимо, чтобы выработался иммунитет. Пациент считается защищенным от коронавирусной инфекции через три недели после второй прививки. «Спутник V» дает защиту на два года», - добавили в администрации Заречного.

Впечатлениями после процедуры в соцсети Instagram поделился житель закрытого города под ником vovan.zar.

«Вчера привился в первой пятерке. Никаких последствий и ощущений. Сегодня все привившиеся пришли на работу. Никто не затемпературил, и никто ничего не почувствовал с момента прививки до сегодняшнего утра», - написал он.

Иммунизация против коронавирусной инфекции началась и в Кузнецке. Там препарат получили 85 горожан.