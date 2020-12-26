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Общество

В Кузнецке начали прививать от коронавирусной инфекции

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В Кузнецке начали прививать население от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент прививку сделали 85 кузнечанам. В первую очередь это персонал межрайонной больницы, входящий в группу риска, а также работники социальных и образовательных учреждений. Использовался препарат «Спутник V».

«Перед прививкой все вакцинируемые проходят тщательный медицинский осмотр и анкетирование», - отметили в пресс-службе мэрии.

Массовая вакцинация горожан начнется тогда, когда увеличат поставки вакцины в регион.

Ранее стало известно, что в Пензенской области открылись 12 площадок, где делают прививки от опасной инфекции. Первыми препарат получат медики, учителя, соцработники, волонтеры, работники общественного транспорта, торговли и коммунальных служб.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первыми препарат получат медики, учителя, соцработники, волонтеры, работники общественного транспорта, торговли и коммунальных служб.
Удачи Вам ребята в Новом Году!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Перед прививкой все вакцинируемые проходят тщательный медицинский осмотр и анкетирование», - отметили в пресс-службе мэрии.
Верю))))))

Гость||

Золотого ужальте может поумнеет

Гость||

Что нельзя написать 12 кабинетов. Площадки у них. И технопарки.

Гость||

Термины как в Европе, а уровень жизни как Нигерии.

Гость||

Опасные инфекции-это СПИД, гепатит С и тубекулез.А это афера.СССР за неделю от этой"опасной" инфекции избавился бы.

Гость||

Гость писал(a):

Термины как в Европе, а уровень жизни как Нигерии.
Ага. Только у кого уровень жизни как в Нигерии не в интернете сидит средь бела дня и фигню всякую строчит, а пашет сейчас, чтоб себя и семью прокормить. Так что под нигерийского бомжа не коси.

Гость||

Не 12 площадок а 12 хат, не технопарки а зоны. По-русски нужно говорить. ))

Имя: Гость
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