В Кузнецке начали прививать от коронавирусной инфекции

26.12.2020 | 11:54

В Кузнецке начали прививать население от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент прививку сделали 85 кузнечанам. В первую очередь это персонал межрайонной больницы, входящий в группу риска, а также работники социальных и образовательных учреждений. Использовался препарат «Спутник V».

«Перед прививкой все вакцинируемые проходят тщательный медицинский осмотр и анкетирование», - отметили в пресс-службе мэрии.

Массовая вакцинация горожан начнется тогда, когда увеличат поставки вакцины в регион.

Ранее стало известно, что в Пензенской области открылись 12 площадок, где делают прививки от опасной инфекции. Первыми препарат получат медики, учителя, соцработники, волонтеры, работники общественного транспорта, торговли и коммунальных служб.