Юные зареченцы начали получать подарки к Новому году

21.12.2020 | 13:35

Акция «Волшебный Новый год», организованная губернатором Иваном Белозерцевым, добралась до зареченских ребят. Благодаря ей детям уже начали раздавать подарки. Об этом сообщил портал «Заречье сегодня» в понедельник, 21 декабря.

Начальник департамента соцразвития закрытого города Дмитрий Мельников пояснил, что деньги на праздничные кульки выделили из областного бюджета. Часть наборов помогли собрать предприниматели и благотворительный фонд.

799 подарков окажутся под елками в домах у детей из малообеспеченных семей. Но не обойдет праздничное настроение и других ребят.

«1 100 подарков для детей-инвалидов, детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной ситуации, а также ребят, состоящих на учете в департаменте соцразвития, и детей-сирот», - пояснили на портале.

О том, когда прийти за подарками, каждой семье сообщат персонально. Юные зареченцы должны получить сладкие сюрпризы до Нового года.

В Пензе родителям начали выдавать презенты для детей несколькими днями ранее.