Пензенских родителей начали приглашать за подарками для детей

16.12.2020 | 18:43

В городских центрах социальной помощи населению - приятная предновогодняя суета. Начали выдавать подарки семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кульки со сладостями вручают родителям детей, ждущих чуда от Деда Мороза. Но пока только «снегурочки» - работницы учреждений трудятся для того, чтобы доставить радость ребятишкам.

«Новогодние подарки приобретены за счет различных источников: за счет бюджета Пензенской области в Пензе мы вручаем 7 200 подарков, за счет бюджета города Пензы социальным управлением приобретено 4 800 подарков. Кроме того, новогодние подарки будут выдаваться семьям за счет спонсорской помощи», - рассказала начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

Составлен реестр семей, которые получат презенты. Сотрудники центра обзванивают родителей и приглашают их на конкретное время и дату, так в условиях пандемии стараются разграничить потоки посетителей.

«Кто в нашей семье лучше себя вел за этот год, тому подарок и достанется. Как вы думаете, кому? Маме Юле! Потому что вела себя исправно, вставала в 6:00, готовила, гладила, поэтому этот подарок точно будет мой, - пошутила жительница г. Пензы Юлия Акимова. - А если серьезно, спасибо за такую помощь. Приятно каждый год, когда звонят, приглашают».

Двое старших детей Юлии уже не верят в Деда Мороза, а вот малыши приходят в восторг от шелестящих оберток и кульков. Как и большинство ребят, двухлетний Дениска любит сладкое, правда, конфеты получает дозированно, под строгим контролем мамы. Семье дали два подарка.

«Состав везде одинаковый, 1 килограмм и 50 граммов в одном подарке», - отметила заместитель директора центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района г. Пензы Елена Булычева.

Выдавать их будут до 31 декабря включительно.