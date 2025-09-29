Можно ли вернуть деньги за кружок, если ребенок заболел?

29.09.2025 | 15:00

Вопрос от интернет-пользователя

Оплатили кружок, но ребенок заболел. Можно ли вернуть деньги за занятия, на которых он не был?

Ответ специалиста

Болезнь считается обстоятельством, за которое никто не в ответе. При предъявлении справки от врача родителям должны вернуть деньги, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

При этом организатор может удержать сумму фактически произведенных расходов, прописанных в договоре.

«Пропуск без уважительной причины считается обстоятельством по вине потребителя (согласно п. 2 ст. 781 ГК РФ). В таком случае деньги за занятие не возвращают», - отметили специалисты.

В любой момент родители могут расторгнуть договор и получить деньги за занятия, которые ребенок не посетит (за вычетом расходов организатора).

Наличие в документе пункта о том, что при пропуске средства не подлежат возврату, является нарушением закона о защите прав потребителей (статья 16).