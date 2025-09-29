Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|15:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |

Ликбез

Можно ли вернуть деньги за кружок, если ребенок заболел?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Оплатили кружок, но ребенок заболел. Можно ли вернуть деньги за занятия, на которых он не был?

Ответ специалиста

Болезнь считается обстоятельством, за которое никто не в ответе. При предъявлении справки от врача родителям должны вернуть деньги, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

При этом организатор может удержать сумму фактически произведенных расходов, прописанных в договоре.

«Пропуск без уважительной причины считается обстоятельством по вине потребителя (согласно п. 2 ст. 781 ГК РФ). В таком случае деньги за занятие не возвращают», - отметили специалисты.

В любой момент родители могут расторгнуть договор и получить деньги за занятия, которые ребенок не посетит (за вычетом расходов организатора).

Наличие в документе пункта о том, что при пропуске средства не подлежат возврату, является нарушением закона о защите прав потребителей (статья 16).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети