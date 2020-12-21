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Общество

Губернатор об автобусах: Мы получим их если не в 2021-м, то в 2022-м

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В понедельник, 21 декабря, на сессии Законодательного собрания Пензенской области обсудили вопрос о создании государственного казенного учреждения, которое регулировало бы работу общественного транспорта.

На его создание требуется около 20 млн рублей, еще 65 млн необходимо на проект Пензенской городской агломерации. Депутат Михаил Лисин поинтересовался, заложены ли эти средства в бюджете на 2021 год.

И. о. министра финансов региона Любовь Финогеева пояснила, что первоначально деньги не заложены, но у области есть право постановлением правительства предусматривать ассигнования на расходы первоочередного характера.

Присутствовавший на сессии губернатор Иван Белозерцев прокомментировал необходимость создания регионального оператора.

«Это связано с тем, что у нас есть большое желание поучаствовать в федеральной программе по поставке автобусов большой вместимости со скидкой до 60% на территорию нашего региона. Для этого нужно создать агломерацию. Мы сейчас идем по этому пути и надеемся, что получим эти автобусы по лизингу если не в 2021, то в 2022 году», - высказался он.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

обсудили вопрос о создании государственного казенного учреждения, которое регулировало бы работу общественного транспорта.
То есть признают что управление транспорта ничем не управляет.

Гость||

А если не в 2021 и 2022, то в 2023 или 2024 точно))). Учимся обещать правильно!

Гость||

то есть в 21 году с автобусами пролетели?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

получим эти автобусы по лизингу если не в 2021, то в 2022 году»
А в 2022, если не уйдут в отставку. скажет о 2024. Обычная практика.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это связано с тем, что у нас есть большое желание поучаствовать в федеральной программе по поставке автобусов большой вместимости со скидкой до 60% на территорию нашего региона.
А такого же желания в отношении троллейбусов нет? Почему? Надо ведь развивать троллейбусное движение.

Д-р Шаффхаузен||

Про ишака напомнило, которого хотели научить говорить.

Гость||

130-й твой хваленый сегодня 40 МИНУТ (!!)! ЖДАЛ, ЗАМЕРЗ, не дождался, плюнул и уехал на 149-й маршрутке. За 27 рублей.

Гость||

Пенза- город счастливых людей и гадких руководителей, рвущихся к власти любимые способами для собственной наживы.

Гость||

2030г.точно будет.. Все будет.. Ждите..но сначала бордюры, автобусы по плохо й дороге не ездить

Гость||

Иван если обещал то сделает! Он военный и слово держит!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вопрос о создании государственного казенного учреждения, которое регулировало бы работу общественного транспорта.
Зачем тогда управление транспорта и связи нужно?

Гость||

Куда ставить будете? Последнее ППАТП-1 доламывают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что получим эти автобусы по лизингу если не в 2021, то в 2022 году
если не в 2022, то в 2023 году....если не в 2023, то в 2024 году... и тд.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.12.2020 11:28|

Иван если обещал то сделает! Он военный и слово держит!

Православные коммунисты, они такие проказники...

Гость||

Я обещаю, я продолжаю обещать

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Имя: Гость
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