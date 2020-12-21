Губернатор об автобусах: Мы получим их если не в 2021-м, то в 2022-м

21.12.2020 | 10:45

В понедельник, 21 декабря, на сессии Законодательного собрания Пензенской области обсудили вопрос о создании государственного казенного учреждения, которое регулировало бы работу общественного транспорта.

На его создание требуется около 20 млн рублей, еще 65 млн необходимо на проект Пензенской городской агломерации. Депутат Михаил Лисин поинтересовался, заложены ли эти средства в бюджете на 2021 год.

И. о. министра финансов региона Любовь Финогеева пояснила, что первоначально деньги не заложены, но у области есть право постановлением правительства предусматривать ассигнования на расходы первоочередного характера.

Присутствовавший на сессии губернатор Иван Белозерцев прокомментировал необходимость создания регионального оператора.

«Это связано с тем, что у нас есть большое желание поучаствовать в федеральной программе по поставке автобусов большой вместимости со скидкой до 60% на территорию нашего региона. Для этого нужно создать агломерацию. Мы сейчас идем по этому пути и надеемся, что получим эти автобусы по лизингу если не в 2021, то в 2022 году», - высказался он.