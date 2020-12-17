Пензенская журналистка вновь задала Путину вопрос о пенсиях

17.12.2020 | 15:29

Главному редактору пензенского еженедельника «Молодой ленинец» Юлии Измайловой в очередной раз удалось задать вопрос Президенту РФ Владимиру Путину во время его итоговой пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 17 декабря.

«Индексацию работающим пенсионерам отменили ровно пять лет назад. Меру представили как временную, но вынужденную. При каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам?» - поинтересовалась она.

По словам Путина, условие простое - бюджетная обеспеченность.

«Вы хоть и «Молодой ленинец», а то, что заботитесь о старшем поколении, - это здорово. Ленинцы знают, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна.

Здесь есть определенные тонкие элементы незачета компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров, и с этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие не очень-то и стремятся. В принципе, государство само заинтересовано в том, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места», - ответил глава государства.

По его словам, в 2021 году предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается где-то в районе 4-4,1%, индексация пенсий - 6,3%.

«По направлению, о котором вы сказали, конечно, мы об этом думаем. И пенсионеры этого заслуживают», - заключил Владимир Путин.

Юлия Измайлова не в первый раз задает вопросы Президенту РФ, они звучали на пресс-конференциях в 2015, 2016 и 2019 годах. Во всех трех случаях темой обращений к главе государства также были пенсии.