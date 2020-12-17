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Общество

Пензенская журналистка вновь задала Путину вопрос о пенсиях

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Главному редактору пензенского еженедельника «Молодой ленинец» Юлии Измайловой в очередной раз удалось задать вопрос Президенту РФ Владимиру Путину во время его итоговой пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 17 декабря.

«Индексацию работающим пенсионерам отменили ровно пять лет назад. Меру представили как временную, но вынужденную. При каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам?» - поинтересовалась она.

По словам Путина, условие простое - бюджетная обеспеченность.

«Вы хоть и «Молодой ленинец», а то, что заботитесь о старшем поколении, - это здорово. Ленинцы знают, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна.

Здесь есть определенные тонкие элементы незачета компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров, и с этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие не очень-то и стремятся. В принципе, государство само заинтересовано в том, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места», - ответил глава государства.

По его словам, в 2021 году предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается где-то в районе 4-4,1%, индексация пенсий - 6,3%.

«По направлению, о котором вы сказали, конечно, мы об этом думаем. И пенсионеры этого заслуживают», - заключил Владимир Путин.

Юлия Измайлова не в первый раз задает вопросы Президенту РФ, они звучали на пресс-конференциях в 2015, 2016 и 2019 годах. Во всех трех случаях темой обращений к главе государства также были пенсии.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«По направлению, о котором вы сказали, конечно, мы об том думаем. и пенсионеры этого заслуживают», - заключил Владимир Путин.
у нас в России все только думают, делать никто ничего не хочет))))

Гость||

больше тем не знает кроме как про работающих пенсионеров?

Гость||

Гость писал(a):

больше тем не знает кроме как про работающих пенсионеров?
Да, странный вопрос задала президенту. Наверно заказной.

Гость||

Гость писал(a):

больше тем не знает кроме как про работающих пенсионеров?
им вопросы заранее раздают, выбирать не приходится

Гость||

Гость писал(a):

им вопросы заранее раздают
Про Дзюбу тоже?

Гость||

снова быдлу спектакль одного актёра показали.

Гость||

Гость писал(a):

снова быдлу спектакль одного актёра показали.
Так ты посмотрел все-таки.

Гость||

очень давно не смотрю телевизор, вообще не понимаю зачем этот прибор сегодня нужен

Гость||

Так и будет до пенсии каждый год о пенсиях вопрос задавать...

Гость||

Ни один не посмелился задать вопрос как прожить на такую пенсию

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его словам, в 2021 году предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается где-то в районе 4-4,1%, индексация пенсий - 6,3%.
Гениально, а в какой стране такие шоколадные условия?

Гость||

Зачем задавать вопрос, ответ на который известен. Почему не спросить -о дорогах; газификации; выравнивании регионов в экономплане , путём объединения; сносе старого жилья.

Гость||

Россия - бедная страна. Вот Молдавия - богатая, там могут себе позволить пенсионный возраст понизить что и сделали недавно!

Гость||

Гость писал(a):

Зачем задавать вопрос, ответ на который известен. Почему не спросить -о дорогах; газификации; выравнивании регионов в экономплане , путём объединения; сносе старого жилья.
В вашем вопросе есть ответ. в самом начале.

Гость||

одну ерунду спрашивают, которую уже измусослили с ног до головы, зачем вообще эта показуха???

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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