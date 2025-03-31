Опубликован график выплаты пенсий в апреле

31.03.2025 | 11:45

Местное отделение Социального фонда РФ обнародовало график выплат пенсий жителям Пензенской области в апреле.

Получателям пенсий, дата доставки которым установлена на 5-12-е число, деньги перечислят 4 апреля. Пензенцам с датой доставки 13-22-го числа - 11 апреля, с датой 23-25-го числа - 23 апреля.

Средства на счет зачислятся не позднее следующего дня.

«Те пензенцы, кто выбрал способ получения выплат через почту, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении», - добавили в СФР.

С 1 апреля жители региона будут получать повышенные социальные пенсии. Выплату увеличили на 14,75%.