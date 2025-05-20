ВТБ обслуживает более 3 миллионов пенсионеров

20.05.2025 | 18:35

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В мае количество клиентов, получающих пенсию в ВТБ, превысило 3 млн человек. С начала 2025-го число клиентов с пенсией в банке увеличилось на 500 тысяч, что вдвое превышает динамику за аналогичный период прошлого года. С января по май ВТБ перечислил им 274 млрд рублей пенсионных средств, что на 60% больше, чем за тот же период 2024-го.

По итогам I квартала число клиентов, получающих на карты ВТБ не только пенсию, но и зарплату, увеличилось на 14%. Также стабильно растет доля тех, кто переоформил зарплатную карту ВТБ на пенсионную.

Эксперты ВТБ отмечают, что такой рост клиентской базы стал возможным благодаря предложениям от банка. Клиенты, получающие пенсию в банке, могут воспользоваться надбавкой 2% годовых к базовой ставке по накопительному ВТБ-Счету, а по ВТБ-Вкладу - 0,5% годовых. На остаток средств по текущему счету до 100 тыс. рублей ВТБ ежемесячно начисляет 7% годовых.

«ВТБ с большим уважением относится к пенсионным клиентам, поэтому для них доступны специальные условия по продуктам и сервисам. Мы понимаем, как важно пенсионерам сохранить и приумножить свои накопления, поэтому предлагаем им специальные условия по вкладам и накопительным счетам. Кроме того, для нас важно обеспечить безопасность наших клиентов, поэтому мы подключаем бесплатную программу страхования от мошенничества всем, кто получает пенсию в ВТБ. Также мы не взимаем комиссию за снятие наличных в банкоматах любых банков», - отметила начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.

Для удобства ВТБ разработал различные варианты перевода пенсии в банк. Заявление можно оформить в любом отделении ВТБ или при доставке карты сотрудником банка. Клиенты также могут подать заявление по телефону горячей линии или самостоятельно через приложение ВТБ Онлайн.

Для перевода военной пенсии достаточно указать реквизиты счета ВТБ при заполнении заявления в пенсионном органе соответствующего ведомства.

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