23.12.2016 | 13:53

Редактору еженедельника «Молодой ленинец» Юлии Измайловой вновь дали слово в ходе традиционной большой пресс-конференции Президента РФ в пятницу, 23 декабря. Как и в прошлом году, журналистка решила спросить Владимира Путина о пенсиях.

Глава государства сам выбрал вопрос пензячки, подчеркнув, что это очень важная тема.

Юлия Измайлова поинтересовалась, не планируется ли реформирование института досрочных пенсий и что ждет пенсионеров в следующем году.

Президент напомнил, что еще совсем недавно, в 90-х и начале 2000-х, уровень пенсий в стране был оторван от стажа и уровня зарплаты.

«Многие нам указывали на то, что это несправедливо. Были произведены серьезные изменения. Получившаяся в результате система основана на трех элементах: стаже, уровне зарплаты до выхода на пенсию и возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию. Эти три элемента лежат в основе современной пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы на них будем основываться», - сообщил Владимир Путин.

Что касается досрочного выхода на пенсию, то этот вопрос, по мнению президента, требует внимания и анализа.

«У нас много категорий граждан, выходящих досрочно. Но одно хочу отметить: любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно», - добавил Владимир Путин.

Отвечая на вторую часть вопроса (что ждет пенсионеров в следующем году), Президент РФ напомнил о том, что всем категориям пенсионеров выплатят по пять тысяч рублей. Кроме того, в бюджет заложены средства для индексации пенсий по старости в феврале и социальных пенсий - в апреле.

Напомним: в 2015 году Юлия Измайлова спрашивала Владимира Путина, не повлечет ли за собой негативных последствий отмена индексации пенсий работающим пенсионерам.