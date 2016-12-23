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Политика | Редактор «Молодого ленинца» задала вопрос Путину на пресс-конференции

23.12.2016|13:53
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Редактору еженедельника «Молодой ленинец» Юлии Измайловой вновь дали слово в ходе традиционной большой пресс-конференции Президента РФ в пятницу, 23 декабря. Как и в прошлом году, журналистка решила спросить Владимира Путина о пенсиях.

Глава государства сам выбрал вопрос пензячки, подчеркнув, что это очень важная тема.

Юлия Измайлова поинтересовалась, не планируется ли реформирование института досрочных пенсий и что ждет пенсионеров в следующем году.

Президент напомнил, что еще совсем недавно, в 90-х и начале 2000-х, уровень пенсий в стране был оторван от стажа и уровня зарплаты.

«Многие нам указывали на то, что это несправедливо. Были произведены серьезные изменения. Получившаяся в результате система основана на трех элементах: стаже, уровне зарплаты до выхода на пенсию и возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию. Эти три элемента лежат в основе современной пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы на них будем основываться», - сообщил Владимир Путин.

Что касается досрочного выхода на пенсию, то этот вопрос, по мнению президента, требует внимания и анализа.

«У нас много категорий граждан, выходящих досрочно. Но одно хочу отметить: любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно», - добавил Владимир Путин.

Отвечая на вторую часть вопроса (что ждет пенсионеров в следующем году), Президент РФ напомнил о том, что всем категориям пенсионеров выплатят по пять тысяч рублей. Кроме того, в бюджет заложены средства для индексации пенсий по старости в феврале и социальных пенсий - в апреле.

Напомним: в 2015 году Юлия Измайлова спрашивала Владимира Путина, не повлечет ли за собой негативных последствий отмена индексации пенсий работающим пенсионерам.

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Гость|23.12.2016 14:08|

Все журналюги предоставляют заранее список вопросов, которые они хотят задать и подписывают определенную бумаженцию, ну и естественно они понимают, что если отклоняться от оговоренного и начнут спрашивать про несогласованное, то еще не выйдя из зала ,уже будут уволены, ну и плюс негласный запрет вообще заниматься журналистской деятельностью, и это как минимум.

Так что вся эта пресс-конференция, просто обычное шоу позера и виртуоза разговорного жанра)

Гость|23.12.2016 14:22|

тебе об этом журналисты сказали? или ты сам журналист?

Гость|23.12.2016 14:30|

угадай с трех раз ))

Гость|23.12.2016 14:49|

Гость писал(a):

вся эта пресс-конференция, просто обычное шоу позера и виртуоза разговорного жанра)
Интересно,почем этот плюгавый карлик билеты на свою ежегодную юморину толкает?)))

Гость|23.12.2016 15:01|

И Пуууууууууууууууууутин такой молодой... и юный январь впереди!

Гость|23.12.2016 15:02|

В жопу все новости...вперед бухать за Новый Год....

Гость|23.12.2016 15:04|

как хочется наконец услышать: "я устал, я ухожу"...

Гость|23.12.2016 15:07|

вопрос важнее не подобрала что ли? как можно такой бред спросить

Гость|23.12.2016 15:10|

аполитично рассуждаете, честное слово ))

Имя: Гость
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