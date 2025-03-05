Сетевое издание|18+|Среда|5 мар 2025|09:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

За долги по ЖКХ и кредитам можно лишиться половины пенсии

Печать
Telegram

За долги, злоупотребления и преступления из пенсии могут удерживать деньги. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, удержания могут делаться по различным причинам.

«Это и задолженности по коммунальным платежам, по кредитам в банке, по приобретению в рассрочку и другие виды. По всем этим видам возможно регулярное взыскание части сумм из пенсии до полного погашения задолженности», - указала юрист.

Удержания производятся на основании судебных решений, исполнительных документов, а также по решению органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Их размер составляет не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Оставшаяся половина денег на счете пенсионера является неприкасаемой.

При злоупотреблениях пенсионера по решению суда может удерживаться также не более 50% пенсии. Речь идет, к примеру, об использовании подложных документов или недействительных удостоверений. Также к злоупотреблениям относятся случаи сокрытия данных, исключающих право на пенсию, в результате чего гражданину была необоснованно установлена страховая пенсия.

Если же пенсионер совершил преступление, причинил кому-то вред, обязан возмещать ущерб чьему-то здоровью или должен выплачивать алименты, то с него могут взимать до 70% пенсии.

Удержания возможны из различных видов пенсий: страховой по старости, по инвалидности, накопительной, а также из срочной пенсионной выплаты. Исключение - пенсия по случаю потери кормильца: из нее нельзя удержать никаких сумм.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте