За долги по ЖКХ и кредитам можно лишиться половины пенсии

05.03.2025 | 08:50

За долги, злоупотребления и преступления из пенсии могут удерживать деньги. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, удержания могут делаться по различным причинам.

«Это и задолженности по коммунальным платежам, по кредитам в банке, по приобретению в рассрочку и другие виды. По всем этим видам возможно регулярное взыскание части сумм из пенсии до полного погашения задолженности», - указала юрист.

Удержания производятся на основании судебных решений, исполнительных документов, а также по решению органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Их размер составляет не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Оставшаяся половина денег на счете пенсионера является неприкасаемой.

При злоупотреблениях пенсионера по решению суда может удерживаться также не более 50% пенсии. Речь идет, к примеру, об использовании подложных документов или недействительных удостоверений. Также к злоупотреблениям относятся случаи сокрытия данных, исключающих право на пенсию, в результате чего гражданину была необоснованно установлена страховая пенсия.

Если же пенсионер совершил преступление, причинил кому-то вред, обязан возмещать ущерб чьему-то здоровью или должен выплачивать алименты, то с него могут взимать до 70% пенсии.

Удержания возможны из различных видов пенсий: страховой по старости, по инвалидности, накопительной, а также из срочной пенсионной выплаты. Исключение - пенсия по случаю потери кормильца: из нее нельзя удержать никаких сумм.