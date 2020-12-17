Осквернение Вечного огня в Пензе: девочки признали свою вину

17.12.2020 | 11:45

Девочки-подростки, осквернившие Вечный огонь на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе, не осознавали, что своими действиями оскорбляют память погибших воинов. Об этом они заявили правоохранительным органам.

15 декабря юная горожанка загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео, на котором запечатлено, как они с подругой греются у Вечного огня, причем одна из них выставляет над пламенем ягодицы, другая - стопы.

Подростки ведут себя вызывающе, нецензурно выражаются, опасаясь, что в огонь может упасть телефон, но радуясь, что им все же удалось согреться.

Осквернительницами оказались горожанки 13 и 15 лет, обучающиеся в школах Октябрьского района Пензы.

«Ранее на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состояли. Свою вину подростки признали. По данному факту проводится проверка», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России 17 декабря.

Ранее сообщалось, что в отношении родителей девочек составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Также сейчас решается вопрос о постановке подростков на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Министр образования области Александр Воронков прокомментировал случившееся так: «Я испытал шок от поведения девочек-подростков на Монументе воинской и трудовой славы в городе Пензе. Моментальный разбор ситуации показал и наличие проблем в семьях несовершеннолетних, и педагогические недоработки в самих школах».