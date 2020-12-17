Сетевое издание|18+|Четверг|17 дек 2020|12:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Осквернение Вечного огня в Пензе: девочки признали свою вину

Печать

Девочки-подростки, осквернившие Вечный огонь на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе, не осознавали, что своими действиями оскорбляют память погибших воинов. Об этом они заявили правоохранительным органам.

15 декабря юная горожанка загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео, на котором запечатлено, как они с подругой греются у Вечного огня, причем одна из них выставляет над пламенем ягодицы, другая - стопы.

Подростки ведут себя вызывающе, нецензурно выражаются, опасаясь, что в огонь может упасть телефон, но радуясь, что им все же удалось согреться.

Осквернительницами оказались горожанки 13 и 15 лет, обучающиеся в школах Октябрьского района Пензы.

«Ранее на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состояли. Свою вину подростки признали. По данному факту проводится проверка», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России 17 декабря.

Ранее сообщалось, что в отношении родителей девочек составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Также сейчас решается вопрос о постановке подростков на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Министр образования области Александр Воронков прокомментировал случившееся так: «Я испытал шок от поведения девочек-подростков на Монументе воинской и трудовой славы в городе Пензе. Моментальный разбор ситуации показал и наличие проблем в семьях несовершеннолетних, и педагогические недоработки в самих школах».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Особенно виноваты школы

Гость||

таких соплюшек полно

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте