Криминал

В Пензе задержали 16-летнего «сотрудника ФСБ»

16-летний житель Тверской области попытался обмануть пенсионера в Пензе и был задержан, сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Подросток решил раздобыть денег и в июне согласился стать участником мошеннической схемы - исполнить роль курьера.

В августе сообщники прислали юноше адрес 78-летнего мужчины в Пензе, чтобы он забрал у него 3 000 000 рублей. В качестве платы за свои услуги курьер должен был оставить себе 75 000.

Он прибыл в город, явился к пенсионеру и представился сотрудником ФСБ. Однако тот позвонил в полицию, и подростка задержали. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.

Как пояснили в областном управлении МВД, ранее пенсионеру на стационарный телефон позвонил незнакомец и, представившись специалистом по замене абонентского номера, выманил у него паспортные данные.

Затем пожилому пензенцу снова позвонили - уже на мобильный. На этот раз мошенник выдал себя за сотрудника силового ведомства. Он напугал пенсионера потерей сбережений, велел ему срочно снять деньги и передать их по указанному адресу. По такой схеме пензенец отвез неизвестной женщине сначала более 2 000 000 рублей, потом еще 1 000 000.

«Потерпевший общался с мошенниками несколько месяцев. Общая сумма ущерба составила более 3 000 000 рублей. Осознав произошедшее, пенсионер обратился в полицию», - рассказали в УМВД.

Когда злоумышленники попытались снова обмануть пенсионера, подослав подростка, тот уже взаимодействовал с правоохранительными органами.

Источник — фото и видео областного УМВД
