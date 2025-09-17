В Спасске подросток задолжал налоговой почти 1 млн рублей

17.09.2025 | 10:19

В Спасске суд взыскал с подростка задолженность по налогам на сумму около 1 000 000 рублей. Иск к несовершеннолетнему в лице его законного представителя подало областное управление Федеральной налоговой службы.

Юный житель Спасска имел в собственности жилой дом, 6 земельных участков и 6 строений, то есть должен был платить земельный налог и налог на имущество физлиц.

В 2023 году подросток продал 2 строения, но декларацию о полученных доходах в налоговый орган не представил, сообщили в Спасском районном суде.

Поскольку налоги в срок уплачены не были, ему начислили пени.

Изучив материалы дела, суд взыскал с несовершеннолетнего в лице его законного представителя задолженность по земельному налогу, налогу на имущество физлиц, налогу на доходы физлиц и пени в общей сумме 942 869 рублей 96 копеек.

С 15 сентября налоговая служба начала рассылать россиянам уведомления. Их направляют физическим лицам для уплаты налогов на имущество и НДФЛ.