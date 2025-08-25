В Бессоновском районе 16-летний подросток заблудился в лесу

25.08.2025 | 16:33

В Бессоновском районе подростку, который не мог выбраться из леса самостоятельно, потребовалась помощь спасателей.

ЧП случилось в минувшую пятницу, 22 августа. 16-летний юноша забрел в лесной массив в селе Грабово и потерялся.

«Спасатели в условиях наступившей темноты совместно с представителями полиции произвели поиск, в результате которого заблудившийся юноша был найден и передан родственникам. Медицинская помощь не потребовалась», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

Такие случаи в регионе нередки. К примеру, в июле в Пензенском районе 75-летний грибник два дня плутал по лесу вблизи села Васильевка.

Еще двух любителей тихой охоты спасатели нашли в июне: в районе СНТ «Родничок» (село Камайка) того же района заблудился 67-летний мужчина, а у поселка Березовая Роща потерялась 61-летняя женщина.