16.12.2020 | 10:48

Вечный огонь в Пензе, зажженный у Монумента воинской и трудовой славы, не раз оскверняли. Очередной случай имел место накануне, 15 декабря.

Местная девочка-подросток 15 лет загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео, снятое вечером на территории памятника Победы.

На нем запечатлена компания, греющаяся у Вечного огня, причем одна из юных горожанок выставляет над пламенем ягодицы, другие - стопы.

Подростки нецензурно выражаются, опасаясь, что в огонь может упасть телефон, но радуясь, что им все же удалось согреться.

«О, как тепло-то!» - восклицает девочка.

Еще более неприятная история с Вечным огнем случилась в октябре 2015 года. Тогда в полицию обратились с заявлением два молодых жителя Пензы, избитых неизвестными. Конфликт произошел из-за того, что потерпевшие сделали замечание пьяным хулиганам, один из которых помочился на Вечный огонь. Другого злоумышленника в этот момент тошнило на памятник. Их обоих задержали.

Срезки с видео vk.com/karyshkovscaa.