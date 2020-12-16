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Глас народа | В Пензе девочки-подростки грели ягодицы и ноги у Вечного огня

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Вечный огонь в Пензе, зажженный у Монумента воинской и трудовой славы, не раз оскверняли. Очередной случай имел место накануне, 15 декабря.

Местная девочка-подросток 15 лет загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео, снятое вечером на территории памятника Победы.

На нем запечатлена компания, греющаяся у Вечного огня, причем одна из юных горожанок выставляет над пламенем ягодицы, другие - стопы.

Подростки нецензурно выражаются, опасаясь, что в огонь может упасть телефон, но радуясь, что им все же удалось согреться.

«О, как тепло-то!» - восклицает девочка.

Еще более неприятная история с Вечным огнем случилась в октябре 2015 года. Тогда в полицию обратились с заявлением два молодых жителя Пензы, избитых неизвестными. Конфликт произошел из-за того, что потерпевшие сделали замечание пьяным хулиганам, один из которых помочился на Вечный огонь. Другого злоумышленника в этот момент тошнило на памятник. Их обоих задержали.

Срезки с видео vk.com/karyshkovscaa.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тогда в полицию обратились с заявлением два молодых жителя Пензы, избитых неизвестными.
penzainform.ru писал(a):
Их обоих задержали.
Тех кто пожаловался? Правильно! Они должны были пресечь, а не жаловаться.

Гость||

В Пензе еще вечный огонь горит? В более мелких населенных пунктах его вообще зажигают только по великим праздникам.

Гость||

Твари

Гость||

Скрепно! Духовно! Деды вовале! Можем повторить!

Гость||

А почему у памятника Победы нет камер видеонаблюдения?зафиксировали осквернения только после того.как эти недоросли выложили в инет видео,может быть эти осквернения происходят постоянно,если бы эти засранки не решили пантанутся в инете.никто бы.ничего так и не узнал.

Гость||

живу у памятника победы и хочу сказать осквернения различного рода у вечного огня происходят постоянно, проблема в том что подростки не фига не понимают, что они творят....до них не донесли либо они не способны вообще что-то понимать

Гость||

В Пензе, в основном, живут дауны! Какая власть, такой и народ!

Гость||

Писать что ли больше не о чем?

Гость||

они не понимают что если выставить такое в интернете установить их личности при желании большого труда не составит, а по факту греть руки одно а ягодицы другое, место другое для этого должно быть а это не предназначено для этого

Гость||

они не понимают что если выставить такое в интернете установить их личности при желании большого труда не составит, а по факту греть руки одно а ягодицы другое, место другое для этого должно быть а это не предназначено для этого

Гость||

В Петербурге на баннере «Героические защитники Ленинграда» вместо снайпера Молдагуловой поместили фото актрисы Темировой.

Объяснение чиновников: "А какая разница? Они же похожи".

Всем в стране на ту войну наплевать.

Победобесие девальвировало её, как рубль.

Гость||

если бы просто погрели даже жопы для теплоты телесной это было бы просто некультурием, а коли выставили в интеренете это уже просто хорохорство какое то дибильное

Гость||

По всей стране следователи СКР начали вызывать на допросы ветеранов Великой Отечественной войны, которые были свидетелями Сталинградской битвы. Так, 28 ноября родственники бывшего узника нацистских лагерей, 94–летнего волгоградца Василия Н., достали из его почтового ящика конверт с повесткой из Следственного комитета, в которой его требуют явиться к следователю.

Гость||

Из бюджетов Москвы и Подмосковья в ближайшие 3 года выделят 2,7 млрд. рублей на военные сборы для школьников в парке «Патриот».

Этой суммы хватило бы, чтобы вылечить примерно 1,5 тысячи тяжелобольных детей.

Но нет.

Деньги пойдут на то, чтобы вбивать в детей победобесие

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