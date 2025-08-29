В аварии на ул. Ново-Казанской пострадали 15-летние подростки

29.08.2025 | 11:15

Вечером в четверг, 28 августа, на улице Ново-Казанской (Маньчжурия) случилось серьезное ДТП с участием подростков.

Предварительно установлено, что в 18:25 там столкнулись автомобиль Renault Logan и питбайк Regulmoto. Машиной управлял 42-летний мужчина, двухколесным транспортным средством - 15-летний юноша.

Питбайкер и его пассажир-ровесник получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Очевидцы в Сети уточнили, что водитель-школьник получил открытый перелом.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.