В аварии на ул. Ново-Казанской пострадали 15-летние подростки

Вечером в четверг, 28 августа, на улице Ново-Казанской (Маньчжурия) случилось серьезное ДТП с участием подростков.
Предварительно установлено, что в 18:25 там столкнулись автомобиль Renault Logan и питбайк Regulmoto. Машиной управлял 42-летний мужчина, двухколесным транспортным средством - 15-летний юноша.
Питбайкер и его пассажир-ровесник получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Очевидцы в Сети уточнили, что водитель-школьник получил открытый перелом.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.
