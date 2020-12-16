Региону выделят дополнительную сумму на лекарства от COVID-19

16.12.2020 | 09:23

Пензенской области выделят дополнительные средства на закупку лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о 27 млн рублей. Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Препараты предоставляются бесплатно жителям области с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома. Ранее на приобретение лекарств в регион направили 95 млн рублей. На 7 декабря ими обеспечивали 2 900 пациентов.

На 15-е число в Пензенской области зарегистрировали 22 909 случаев COVID-19. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, из них активными являются 3 590.