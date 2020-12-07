В стационарах региона от коронавируса лечат 2 134 пациента

07.12.2020 | 09:42

В понедельник, 7 декабря, на совещании в правительстве области министр здравоохранения Александр Никишин сообщил об уменьшении числа госпитализированных жителей региона с коронавирусом.

По словам чиновника, на протяжении нескольких недель количество вызовов скорой помощи остается стабильным и составляет около 1 400. В день выписывают 200-250 пациентов.

«На минувшей неделе госпитализировали 95 человек. Это позволило нам перепрофилировать 100 инфекционных коек в койки для плановой медицинской помощи», - отметил Александр Никишин.

На предстоящей неделе в связи с сокращением числа госпитализируемых планируют перепрофилировать еще 100 инфекционных койко-мест в районных медучреждениях.

Кроме того, Александр Никишин рассказал о том, что в регионе налажено обеспечение заразившихся коронавирусом бесплатными препаратами. На эти цели из федерального бюджета выделили 95 млн рублей. На данный момент лекарства получают 2 900 жителей области.

На 7 декабря в стационарах от опасной инфекции лечатся 2 134 пациента. Всего в учреждениях здравоохранения развернуто 2 692 койки, более трети из них подключены к кислороду.

Глава областного минздрава добавил, что в регион продолжается поставка аппаратов ИВЛ. Оборудование в больницы привозят ежедневно.