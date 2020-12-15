На Соборной площади впервые установили новогоднюю елку

15.12.2020 | 16:39

Совсем скоро Новый год. Пенза к этому празднику всегда становится ярче. Украшаются здания, елки, вдоль линий электропередачи у дорог появляется иллюминация.

В понедельник, 14 декабря, живое новогоднее дерево впервые поставили на Соборной площади.

Сотрудники парка им. В. Г. Белинского уже развесили игрушки и гирлянду на ветвях 12-метровой красавицы. Огнями она загорится после того, как подключат электричество, пояснили в пресс-службе мэрии Пензы.

Кроме того, на Соборной площади вновь установили сияющие фигуры рождественских ангелов и елочек.

Главная же красавица города появилась на площади Ленина в середине ноября в виде металлической конструкции. Праздничный вид она приобрела в первых числах декабря.