На Соборной площади впервые установили новогоднюю елку

Совсем скоро Новый год. Пенза к этому празднику всегда становится ярче. Украшаются здания, елки, вдоль линий электропередачи у дорог появляется иллюминация.
В понедельник, 14 декабря, живое новогоднее дерево впервые поставили на Соборной площади.
Сотрудники парка им. В. Г. Белинского уже развесили игрушки и гирлянду на ветвях 12-метровой красавицы. Огнями она загорится после того, как подключат электричество, пояснили в пресс-службе мэрии Пензы.
Кроме того, на Соборной площади вновь установили сияющие фигуры рождественских ангелов и елочек.
Главная же красавица города появилась на площади Ленина в середине ноября в виде металлической конструкции. Праздничный вид она приобрела в первых числах декабря.
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penzainform.ru писал(a):Позор! Живую Ёлку срубили! Ещё и как варвары радуются убитому хвойному дереву на площади! ВАРВАРЫ!