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Общество

На Соборной площади впервые установили новогоднюю елку

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Совсем скоро Новый год. Пенза к этому празднику всегда становится ярче. Украшаются здания, елки, вдоль линий электропередачи у дорог появляется иллюминация.

В понедельник, 14 декабря, живое новогоднее дерево впервые поставили на Соборной площади.

Сотрудники парка им. В. Г. Белинского уже развесили игрушки и гирлянду на ветвях 12-метровой красавицы. Огнями она загорится после того, как подключат электричество, пояснили в пресс-службе мэрии Пензы.

Кроме того, на Соборной площади вновь установили сияющие фигуры рождественских ангелов и елочек.

Главная же красавица города появилась на площади Ленина в середине ноября в виде металлической конструкции. Праздничный вид она приобрела в первых числах декабря.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 14 декабря, живое новогоднее дерево впервые поставили на Соборной площади.
Позор! Живую Ёлку срубили! Ещё и как варвары радуются убитому хвойному дереву на площади! ВАРВАРЫ!

Гость||

Рождественскую, епт.. Рождественскую елку ставят на Соборной площади!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники парка им. В. Г. Белинского уже развесили игрушки и гирлянду на ветвях 12-метровой красавицы.
А уборкой и содержанием прилегающей территории занимаются муниципальные Дормост и Зеленстрой? Кучеряво однако....

Гость||

Гость писал(a):

Рождественскую елку ставят на Соборной площади!
Убитую ёлку поставили на Соборной площади! МЁРТВОЕ ДЕРЕО! ТРУП!

Гость||

Посмотрите на второе фото! Везут труп! Мертвичина...

Гость||

Ёбь

Гость||

да они всему мертвому и распятому молятся

Гость||

Про варваров полностью согласна

Гость||

Усё грамотно, с младых ногтей приучать к церкви, за счёт граждан, учитесь пацаки!

Таки где сейчас СССР? А РПЦ вот она...

Гость||

А,что же любители все и вся крыть нецензурщиной.так не возмущались,лет эдак 10 назад.когда вот точно такие ЖИВЫЕ елки ставили повсеместно на всех площадях города?,да и у себя дома вы так же все время ставите именно УБИТЫЕ,МЕРТВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.Как вы тут распыляетесь --ТРУП....или хаять все и всех проще,чем себя любимых?

Гость||

Гость писал(a):

Позор! Живую Ёлку срубили! Ещё и как варвары радуются убитому хвойному дереву на площади! ВАРВАРЫ!
Ёлка такая за 50 лет вырастет в лесу (экологически не загрязняя территорию), а то убожество из пластика и металла, что возводят на площади Ленина оно при производстве вреднее. В сборке, эксплуатации, хранении дороже.

Единственный плюс это откаты с покупки.

Гость||

значит на площади около правительства металлоконструкцию а там ёлку?

Гость||

Гость писал(a):

да и у себя дома вы так же все время ставите именно УБИТЫЕ,МЕРТВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.Как вы тут распыляетесь --ТРУП....или хаять все и всех проще,чем себя любимых?
То что происходит дома - это дела семьи. А тут в общественном месте и публичном пространстве ставят убитую Ёлочку на глазах у всех. Чему убийство деревьев может научить детей?

Гость||

До захвата жрецами Советской площади там каждый год стояла елка, и даже был ледовый городок.

Гость||

А почему гирляндами и установкой занимаются не попы?

Имя: Гость
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