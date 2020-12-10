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Общество

На пензенских улицах появились олени, елочки и красный бант

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В Пензе продолжается подключение новогодней иллюминации. В администрации областного центра информируют о том, где появляются новые светящиеся конструкции.

«Олени с санями» и сфера «Красный бант» украсили Фонтанную и Театральную площади. Инсталляция «2021» появилась не только на площади Ленина, но и в сквере на улице Славы.

На Соборной площади установили сияющие фигуры рождественских ангелов и елочек. Праздничной иллюминацией украшен монумент «Глобус».

Также световые элементы украсили скверы имени Дениса Давыдова и Славы, где появилась светодиодная арка. На улице Пушкина организована подсветка деревьев. Именно на эти территории обратил внимание губернатор Иван Белозерцев во время совещания в понедельник, 7 декабря. Глава региона поручил мэру Андрею Лузгину проследить за настройкой направления лучей.

Крупные торгово-развлекательные центры оформили входы, установили рядом со зданиями ели. Также натуральные и искусственные новогодние деревья появляются усилиями районных администраций в местах массового пребывания жителей.

«На набережной Суры продолжаются работы по обустройству ледового катка и его освещению, смонтирована деревянная горка», - напомнили в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

да лучше бы живые олени были !

Гость||

Глава региона поручил мэру проследить за настройкой направления лучей. Шедеврально. У них подчиненные недееспособные что ли, сами не смогут сделать и проконтролировать. То глава района маски стоит раздает...

гребень||

а я хочу лосей? почему олени а не лоси

Гость||

Гость писал(a):

да лучше бы живые олени были !
а живые там есть, они по соседству

Гость||

Вот удивили, в Питере живую ёлочку поставили за 10лимонов, вот это размах.

Гость||

Гость писал(a):

да лучше бы живые олени были !
Оленей в Пензе и так много. Они всегда голосуют за жуликов и воров.

Гость||

Оленей и так полно на улицах

Гость||

Те самые олени которых в прошлом году быдло переломало у драмтеатра.К ним уже полицию приставили?

Гость||

А где находится Соборная площадь?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.12.2020 17:37|

А где находится Соборная площадь?

В Кремле.

Гость||

Гость писал(a):

А где находится Соборная площадь?
В Караганде.

Гость||

Глава региона поручил мэру Андрею Лузгину проследить за настройкой направления лучей.

Выдающееся высказывание.

Гость||

Неправда, олень давно в доме на площади Ленина обитает!!! На всю Россию всем оленям олень!

Гость||

В Москве есть и шары, и олени. В прошлом году у Большого театра такой красивый шар был!

Имя: Гость
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