На пензенских улицах появились олени, елочки и красный бант

10.12.2020 | 16:19

В Пензе продолжается подключение новогодней иллюминации. В администрации областного центра информируют о том, где появляются новые светящиеся конструкции.

«Олени с санями» и сфера «Красный бант» украсили Фонтанную и Театральную площади. Инсталляция «2021» появилась не только на площади Ленина, но и в сквере на улице Славы.

На Соборной площади установили сияющие фигуры рождественских ангелов и елочек. Праздничной иллюминацией украшен монумент «Глобус».

Также световые элементы украсили скверы имени Дениса Давыдова и Славы, где появилась светодиодная арка. На улице Пушкина организована подсветка деревьев. Именно на эти территории обратил внимание губернатор Иван Белозерцев во время совещания в понедельник, 7 декабря. Глава региона поручил мэру Андрею Лузгину проследить за настройкой направления лучей.

Крупные торгово-развлекательные центры оформили входы, установили рядом со зданиями ели. Также натуральные и искусственные новогодние деревья появляются усилиями районных администраций в местах массового пребывания жителей.

«На набережной Суры продолжаются работы по обустройству ледового катка и его освещению, смонтирована деревянная горка», - напомнили в пресс-службе мэрии.