В Пензенской области проверяют получателей пособия

14.12.2020 | 10:25

В Пензенской области снизилось число безработных. Об этом сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан на совещании в региональном правительстве в понедельник, 14 декабря.

По его словам, ситуация стабилизировалась в октябре 2020 года, тогда же пошло уменьшение.

Самый высокий показатель по безработице, который фиксировался в области, - 34 800 человек. Сейчас он равен 21 820.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, есть ли у гражданина возможность и пособие в размере 12 130 рублей от государства получать, и работать неофициально.

«По закону нет, по жизни есть. Мы такие факты проверяем, иногда люди анонимно присылают нам сведения об этом. Мы передаем их в правоохранительные органы», - пояснил министр.