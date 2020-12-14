Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|12:12
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Общество

В Пензенской области проверяют получателей пособия

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В Пензенской области снизилось число безработных. Об этом сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан на совещании в региональном правительстве в понедельник, 14 декабря.

По его словам, ситуация стабилизировалась в октябре 2020 года, тогда же пошло уменьшение.

Самый высокий показатель по безработице, который фиксировался в области, - 34 800 человек. Сейчас он равен 21 820.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, есть ли у гражданина возможность и пособие в размере 12 130 рублей от государства получать, и работать неофициально.

«По закону нет, по жизни есть. Мы такие факты проверяем, иногда люди анонимно присылают нам сведения об этом. Мы передаем их в правоохранительные органы», - пояснил министр.

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Гость||

Все правильно, все отлично. Зарплата 11000 тысяч, а пособие по безработице 12000.

Гость||

11 тыс, а не 11000тыс,

Гость||

Безработица снизилась не из-за того, что ЦЗН хорошо работает, а просто путинские пособия ковидные убрали

Гость||

А скажут, что министр труда и соцзащиты с губернатором постарались!

Гость||

если человек работает не официально, то работодатель его естетсвенно в курсе и ни одна "проверка" ничего не покажет

Гость||

Мы живем,для того,чтобы обманывать самих себя.Так было всегда и так будет всегда.Остальное пустая возня...

Гость||

Гость писал(a):

Зарплата 11000 тысяч
Не 11 тысяч. 11 тыс начислено, вычитаем 13% получается 9570 деревянных на руки.

Гость||

Эти цифры ни о чем не говорят, это очень и очень мало

Имя: Гость
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