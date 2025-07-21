В Пензенской области нашли работу на лето более 3 тысяч подростков

21.07.2025 | 08:54

С начала летних каникул в Пензенской области трудоустроились 3 081 подросток в возрасте от 14 до 18 лет, сообщили в региональном правительстве.

Школьники занимаются озеленением территорий и оформлением документов, работают промоутерами и курьерами, лаборантами и вожатыми.

Чтобы трудоустроиться, подростки и их родители должны подать заявление в центр занятости населения - онлайн через государственный портал «Работа России» или лично.

Школьники получают зарплату от работодателя и еще 3 000 рублей в качестве дополнительной материальной поддержки от центра занятости.

«Летняя занятость - это не просто возможность заработать первые деньги. Работа учит подростков быть ответственными, дисциплинированными, развивает навыки тайм-менеджмента и коммуникации. Кроме того, это прекрасная возможность получить первый опыт взаимодействия с работодателем, понять специфику разных профессий и определиться с выбором будущей карьеры», - пояснил директор кадрового центра «Работа России» Пензенской области Михаил Панкратов.