Определен график перечисления пенсий и пособий в августе

29.07.2025 | 15:36

Региональное отделение Социального фонда РФ опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям Пензенской области в августе.

1-го числа, ранее установленного срока, получателям будут перечислены:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,

- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет,

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.

Выплату из материнского капитала переведут 5 августа, пособие по уходу за детьми до полутора лет придет 8-го числа.

«Пенсии поступят в установленные дни 5 и 13 августа, а также 22 августа гражданам, которым дата доставки назначена на 23-е число», - предупредили в Отделении СФР по Пензенской области.

Подчеркивается, что деньги начисляются в течение всего дня.