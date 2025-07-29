Определен график перечисления пенсий и пособий в августе

Региональное отделение Социального фонда РФ опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям Пензенской области в августе.
1-го числа, ранее установленного срока, получателям будут перечислены:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,
- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет,
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.
Выплату из материнского капитала переведут 5 августа, пособие по уходу за детьми до полутора лет придет 8-го числа.
«Пенсии поступят в установленные дни 5 и 13 августа, а также 22 августа гражданам, которым дата доставки назначена на 23-е число», - предупредили в Отделении СФР по Пензенской области.
Подчеркивается, что деньги начисляются в течение всего дня.
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