Экономика

Через 5 лет в России могут исчезнуть 8 профессий

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В России к 2030 году может исчезнуть потребность в операторах кол-центров, кассирах, работниках склада, типографах, механиках по ремонту устаревшей техники, специалистах аграрного сектора, бухгалтерах и журналистах.

Об этом в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина. По ее словам, причина постепенного исчезновения профессий оператора кол-центра, кассира, работника склада - автоматизация и внедрение искусственного интеллекта.

«Работники, занятые в таких профессиях, как «типограф» или «механик по ремонту устаревшей техники», могут столкнуться с дефицитом вакансий, поскольку рынок переходит на более современные технологии», - отметила эксперт.

Роботизация, внедрение нового программного обеспечения скажется на сферах сельского хозяйства и бухгалтерского учета. Ожидается, что через 5 лет количество вакансий в них упадет, особенно это коснется низкоквалифицированных претендентов.

«С учетом перехода СМИ в цифровую сферу, а также укрепления технологий обработки информации, потребность в традиционных журналистах может снизиться», - пояснила Байгузина.

Она добавила, что профессии, которые становятся редкими, не всегда будут оплачиваться высоко. Зарплата выше среднего, как правило, предлагается тем специалистам, которые обладают специфическими знаниями и навыками, соответствующими современным требованиям отрасли.

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Источник — фото pxhere.com
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