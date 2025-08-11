Срок рассмотрения заявлений на маткапитал сокращают вдвое

11.08.2025 | 15:01

В России меняют срок рассмотрения заявлений граждан о распоряжении маткапиталом, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник, 11 августа.

Теперь, по его словам, получить средства станет быстрее и проще.

Период рассмотрения заявления территориальными органами Социального фонда России сокращен с 10 до 5 рабочих дней, сообщается в телеграм-канале кабмина. Для случаев, когда СФР требуется запросить дополнительные документы, срок уменьшен с 20 до 12 рабочих дней.

«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2030 года. Сейчас размер сертификата на первого ребенка составляет более 690 000 рублей. Если семья уже получала выплату, то при рождении второго ей положено еще около 222 000.