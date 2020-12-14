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Общество

В области увеличилось число закрытых из-за COVID-19 детсадов

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На понедельник, 14 декабря, в Пензенской области на карантине по коронавирусной инфекции находятся две школы. Одно из образовательных учреждений вернется к обычной работе 16-го числа, второе - 24-го.

Кроме того, распущены на карантин воспитанники трех детских садов.

11 декабря сообщалось, что из-за COVID-19 закрылись 2 школы и 2 детсада.

«В настоящий момент коронавирусом болеют 337 школьников, что составляет 0,3% от общего числа учащихся, и 38 дошкольников», - пояснили в пресс-службе регионального министерства образования.

Из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции специалисты закрыли на карантин 93 класса в школах области, а также 2 группы в детских садах.

Ранее стало известно, что зимние каникулы учащихся в регионе продлевать не планируется. Это сделают лишь в том случае, если эпидемическая ситуация ухудшится.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот поэтому необходимо вакцинировать воспитателей детских садов,поваров и няничек в садиках...в г.Пенза и области...

Гость||

Сколько классов по ковиду в скольки школах закрыто? Почему эту статистику не дают? Каждый день по 20 детей школьного возраста подтверждают тестами

Гость||

Не закрывают ни группы, ни сады... И у воспитателей подтверждают коронавирус, и у детей в группах... Воспитатель на больничном, а группа продолжает функционировать!!! На все закрывают глаза!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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