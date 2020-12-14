В области увеличилось число закрытых из-за COVID-19 детсадов

14.12.2020 | 16:51

На понедельник, 14 декабря, в Пензенской области на карантине по коронавирусной инфекции находятся две школы. Одно из образовательных учреждений вернется к обычной работе 16-го числа, второе - 24-го.

Кроме того, распущены на карантин воспитанники трех детских садов.

11 декабря сообщалось, что из-за COVID-19 закрылись 2 школы и 2 детсада.

«В настоящий момент коронавирусом болеют 337 школьников, что составляет 0,3% от общего числа учащихся, и 38 дошкольников», - пояснили в пресс-службе регионального министерства образования.

Из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции специалисты закрыли на карантин 93 класса в школах области, а также 2 группы в детских садах.

Ранее стало известно, что зимние каникулы учащихся в регионе продлевать не планируется. Это сделают лишь в том случае, если эпидемическая ситуация ухудшится.