В Пензенской области из-за COVID-19 закрыты 2 школы и 2 детсада

11.12.2020 | 14:41

По состоянию на пятницу, 11 декабря, в Пензенской области полностью закрыты из-за коронавирусной инфекции две школы - в селе Красное Польцо Мокшанского района и филиал наровчатской СОШ в селе Сканово. В общей сложности не учатся 324 человека - 0,25% общего числа школьников.

Также из-за COVID-19 закрыты два детских сада - № 2 в Спасске и № 1 в Наровчате. В целом по области образовательные учреждения не посещают из-за этой инфекции 40 дошкольников.

Из-за заболевания ОРВИ в регионе закрыты 3 школы: в селе Большой Колояр Наровчатского района (до 14 декабря(, в селе Крутец Колышлейского района (до 20-го) и пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей (до 17-го).

Из-за острой респираторной вирусной инфекции закрыты 10 групп в 7 детских садах в Городищенском, Неверкинском, Пензенском, Каменском и Пачелмском районах, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Для сравнения: на 7 декабря коронавирус был выявлен у 270 учеников (0,2%) и 36 воспитанников дошкольных учреждений, из-за него не работал детский сад № 2 в Спасске. По заболеваемости ОРВИ не работали 2 школы, 48 классов в 19 образовательных заведениях и 7 групп в 5 детсадах области.