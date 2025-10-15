Происшествия

В Пензе 11-летний мальчик решил погулять после школы и пропал

В Пензе пропал 11-летний мальчик. Ребенка смогли найти росгвардейцы, его передали родителям.

Сообщение о том, что школьник не вернулся, поступило в полицию в 23:26 понедельника, 13 октября. Приметы пропавшего получили сотрудники Росгвардии и немедленно приступили к поискам.

Они просмотрели кадры с камер видеонаблюдения, установленных в торговых центрах и магазинах, опросили охранников, администрацию и прохожих, обследовали улицы Ленинского района города на патрульной машине.

Мальчика нашли на проспекте Победы. Он шел в противоположную от дома сторону.

«Нам он сказал, что решил погулять после школы, а когда стемнело, ему стало страшно и он заблудился. Мы успокоили ребенка, удостоверились, что ему не требуется медицинская помощь, и отвезли домой», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Все обстоятельства случившегося предстоит установить полиции.

Источник — фото Росгвардии
