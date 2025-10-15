В 2025 году в Пензе от 10 малышей отказались при рождении

15.10.2025 | 17:47

В Пензе с начала 2025 года выявили 47 детей, оставшихся без родителей или их попечения. Такая информация содержалась в докладе начальника соцуправления Елены Егоровой, выступившей на заседании гордумы в среду, 15 октября.

У 22 ребят родители умерли, у 15 лишены прав либо ограничены в них, от 10 малышей отказались при рождении.

37 детей (79% общего числа выявленных) удалось устроить в семьи: 24 переданы под опеку, 8 попали к приемным родителям, 5 усыновлены либо удочерены. 10 человек (21%) направили в учреждение для сирот.

В докладе уточняется, что в целом на 1 сентября на учете в отделе по опеке и попечительству состоят 814 несовершеннолетних, из них 224 воспитываются в приемных семьях, 590 - в опекунских.

Ежемесячная выплата на таких детей в возрасте до 3 лет сейчас составляет 19 301 рубль, от 3 до 7 лет - 18 826, от 7 до 11 лет - 24 201, от 11 до 18 лет - 25 976.