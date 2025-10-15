Общество

В 2025 году в Пензе от 10 малышей отказались при рождении

Печать
Telegram

В Пензе с начала 2025 года выявили 47 детей, оставшихся без родителей или их попечения. Такая информация содержалась в докладе начальника соцуправления Елены Егоровой, выступившей на заседании гордумы в среду, 15 октября.

У 22 ребят родители умерли, у 15 лишены прав либо ограничены в них, от 10 малышей отказались при рождении.

37 детей (79% общего числа выявленных) удалось устроить в семьи: 24 переданы под опеку, 8 попали к приемным родителям, 5 усыновлены либо удочерены. 10 человек (21%) направили в учреждение для сирот.

В докладе уточняется, что в целом на 1 сентября на учете в отделе по опеке и попечительству состоят 814 несовершеннолетних, из них 224 воспитываются в приемных семьях, 590 - в опекунских.

Ежемесячная выплата на таких детей в возрасте до 3 лет сейчас составляет 19 301 рубль, от 3 до 7 лет - 18 826, от 7 до 11 лет - 24 201, от 11 до 18 лет - 25 976.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети