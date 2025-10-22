Родственников погибших бойцов СВО освободят от судебных пошлин

22.10.2025 | 18:16

Родственников погибших участников специальной военной операции освободят от судебных пошлин. Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ в среду, 22 октября.

«Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что в последнее время увеличилось количество судебных дел по искам о признании военнослужащих безвестно отсутствующими или об объявлении их умершими», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С 8 сентября 2024 года размер госпошлины по таким искам составляет 3 000 рублей.

Поправки предусматривают освобождение родственников бойцов от ее оплаты.

Положения законопроекта также распространяются на случаи исков о назначении в судебном порядке пенсии по случаю потери кормильца-военнослужащего в результате его гибели.