В р. п. Лунино девочке выплатят 40 000 рублей за укус собаки

13.10.2025 | 19:32

В Лунинском районе прокуратура добилась компенсации морального вреда 8-летней девочке после укуса безнадзорной собаки.

Нападение на ребенка произошло в апреле этого года рядом с детсадом № 2 в р. п. Лунино. Врачи диагностировали укушенные раны задней области грудной клетки.

Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру.

«Такая ситуация возникла из-за непринятия органом местного самоуправления должных мер по отлову животных без владельцев», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В суд было направлено исковое заявление о взыскании с администрации Лунинского района компенсации морального вреда. Требования удовлетворили.

«В пользу ребенка взыскано 40 000 рублей. Исполнение судебного решения и восстановление прав несовершеннолетней находится на контроле надзорного ведомства», - отметила Елена Листарова.