Названы размеры пособий отцов в декрете

17.10.2025 | 11:10

С начала 2025 года в Пензенской области 752 мужчины воспользовались правом на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Размер выплаты составляет 40% среднего заработка за предыдущие 2 года трудовой деятельности. Сейчас отцы получают в декрете минимум 10 103 рубля (с учетом районного коэффициента), максимум - 68 995.

«Кроме того, данный период засчитывается в стаж родителя. Также за него формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты. За каждый год начисляется 1,8 коэффициента, если мама или папа ухаживают за первым ребенком, 3,6 - за вторым и 5,4 - за третьим или четвертым ребенком.

Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются исходя из фактической продолжительности отпуска», - уточнили в Отделении СФР по Пензенской области.

Пока отец ухаживает за ребенком, рабочее место за ним должно сохраняться.

«Право на ежемесячное пособие имеют не только мама и папа, но и другие родственники и опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. Декретный отпуск можно использовать полностью или поделить», - напомнили в СФР.